Сегодня – призывники, а завтра – солдаты

У каждого юноши наступает в жизни этап, когда отчизна призывает его на воинскую службу, после чего он обретает гордое звание – солдат. Им, будущим защитникам родины, предстоит охранять мир в нашем общем доме, спокойствие и безопасность близких. В городском Доме культуры прошел «День призывника».





Это торжественное мероприятие было посвящено отправке призывников Смолевичского района и города Жодино на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь.

По сложившейся традиции первым с напутственным словом и Божьим благословением к будущим защитникам Отечества обратился настоятель храма Николая Чудотворца в городе Смолевичи протоиерей Александр Курко. Призывники собрались в танцевальном зале Дома культуры, и отец Александр совершил молитву, а после нее окропил юношей святой водой.

– Надо понимать, что служба в армии – это послушание, которое вы несете перед родиной, – обратился к молодым людям отец Александр. – Набирайтесь мужества и достойно служите Отечеству. А в сводное время не забывайте посещать библиотеку, чтение поможет с пользой провести время.

Затем под звуки гимна в актовом зале состоялось торжественное открытие мероприятия. На него собрались призывники, их родители, почетные гости, среди которых – военком районного военного комиссариата, полковник Юрий Брониславович Марецкий, заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, начальник Смолевичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь майор милиции Артем Валерьевич Метлицкий и другие гости.





С приветственным словом выступил полковник Юрий Брониславович Марецкий:

– Ребята, быстро пролетело время, когда вы – 16-летние юноши, прибыли к нам на приписку, а сегодня вы получите повести и вскоре отправитесь на службу в Вооруженные Силы и воинские формирования, – обратился к молодым людям Юрий Брониславович. – Я начинал служить еще при Советском Союзе, нас отправляли в разные точки большой страны. Вы же будете служить на территории Беларуси, недалеко от дома. На время службы воинский коллектив станет вашей второй семьей. Я хочу пожелать каждому из вас найти себя в этой семье. С достоинством проведите время службы, чтобы потом вы с гордостью вспоминали этот этап. Не забывайте о родителях, это люди, которые всегда вас будут ждать, радоваться вашим успехам и поддерживать в сложные периоды. Желаю вам интересной службы, с интересом получить военную профессию и вернуться здоровыми и возмужавшими.

С напутственными словами обратился к призывникам Игорь Ильич Кузнецов:

– Дорогие ребята, уважаемые родители. Понятно это волнительноенастроение, которое царит в этом зале, ведь через некоторое время вы окажетесь в другом коллективе, где у вас появятся новые друзья, наставники. Хочу пожелать вам здоровья, хорошего настроения и никогда не унывайте! Помните, что мы вас будем жать!





Поддержать призывников пришли и родные. От имени матерей Смолевиччины парней искренне поздравили Наталья Валентиновна Лашук и Елена Викторовна Михальченко.

С волнением и гордостью они высказали много теплых слов и пожелали быть достойными солдатами своей страны. Обращаясь к будущим солдатам, Наталья Валентиновна обратила внимание на то, чтобы ребята помнили о том, что за спиной остаются родные, любимые и друзья, которые будут ожидать их возвращения домой.

Перед молодыми людьми, собравшимися в этот день в зале, стоит важная задача – достойно продолжать славные традиции отцов и дедов. От имени призывников на сцену вышел Роман Кимилевич.

– Мы, призывники Смолевичского района и города Жодино, верные памяти героических подвигов наших дедов, идя на срочную службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, клянемся быть примером мужества и долга, образцом выполнения воинской отваги, – отметил Роман. – Нам не нужна война, но вою родину мы клянемся защищать так, как защищали ее наши деды.





Затем наступил самый главный момент – военком районного военного комиссариата, полковник Юрий Брониславович Марецкий и заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов вручили призывникам главный документ – повестки на срочную военную службу.

Совсем скоро ребята разъедутся по разным воинским частям страны. В свою очередь, получив повестки в руки, парни пообещали с честью и достоинством выполнить гражданский долг.

Назар Мозолевский из агрогородка Барсуки поделился, что получив повестку, его переполнило чувство гордости.

– Я иду в армию с хорошим настроением, жду от службы новых впечатлений, – поделился молодой человек. – Безусловно, немного присутствует волнение, но я хочу с честью выполнить свой гражданский долг.





А Николай Жданович из Смолевичей работает преподавателем физической культуры в ГУО «СШ №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи». Работать в школу молодой человек пришел, окончив Белорусский государственный университет физической культуры. А служить Николай отправится в спецназ.

– Я хочу пойти в армию. Уже давно поставил себе цель: пойти служить и защищать родину, возможно, хотел бы остаться служить по контракту, – делится молодой человек. – Мой отец был военным, брат сейчас служит по контракту. К армии у меня всегда было хорошее и уважительное отношение, никакого страха не испытываю.

Молодой человек считает, что каждый порядочный парень обязательно должен пройти армейскую школу, которая закалит характер и силу волю.

Для призывников прозвучали музыкальные номера в исполнении творческих коллективов города и района.





Призывники – будущее страны. Это те молодые люди, которые идут учиться защищать свою страну. Служба в армии – священный долг, который прописан в основном Законе нашего государства. В суверенной Беларуси молодые люди служат только на территории своей страны. И сегодняшние призывники уже знают, в каких войсках и где они будут служить. Предстоящие год-полтора армейской службы пройдут быстро, и ребята, получив новую военную специальность, вернутся домой. А может быть, кто-то решит в дальнейшем связать свою судьбу с армией. Но главное для них сейчас одно – быть готовым и уметь защищать Родину, добросовестно выполнить свой воинский долг.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.