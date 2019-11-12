Пьяный водитель пытался дать 20 рублей инспектору ГАИ, чтобы избежать наказания. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил мужчину, который пытался дать взятку сотруднику ГАИ, к году «домашней химии».

Напомним, 2 октября 49-летний житель деревни Рог Октябрьского района Гомельской области был задержан за рулем своего Ford в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГАИ доставил мужчину для разбирательства в служебный кабинет, где водитель попытался дать инспектору 20 рублей. Сотрудник ГАИ несколько раз предупредил мужчину, что за подобные действия ему грозит уголовная ответственность, но тот все равно положил деньги на стол.

5 ноября суд Октябрьского района признал обвиняемого виновным в покушении на дачу взятки и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В судебном заседании мужчина полностью признал себя виновным в совершенном преступлении.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.