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Сколько денег потратили белорусы на китайских распродажах во Всемирный день шопинга

13.11.2019 12:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы потратили в китайских интернет-магазинах 11 ноября во Всемирный день шопинга в 8 раз больше, чем в обычный день. Специалисты сервиса "Яндекс. Кассы" подсчитали, что несмотря на скидки до 70%, средний чек белорусов в день холостяка вырос по сравнению с обычными днями в 1,8 раза — до 24 рублей. К примеру, у российских пользователей этот показатель составил 42 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Pixabay.com

Белорусы активнее всего покупали во Всемирный день шопинга на китайских интернет-площадках, в том числе на AliExpress, Joom, электронику, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, товары для дома и спорта.

День холостяка отмечается в Китае с 1990-х. Считается, что сочетание четырех единиц в дате праздника — 11.11 — делает ее удачной для знакомства. Проводить тотальные распродажи на манер американских «Киберпонедельника» и «черной пятницы» в этот день первым начал нынешний CEO холдинга Alibaba Group Джек Ма в 2009 году. Тогда в акции приняло участие всего 27 компаний.

 
Теги: знакомства
 
 
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Белорусы потратили на китайских интернет-магазинах 11 ноября во Всемирный день шопинга в 8 раз больше, чем в обычный день.
 
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