Экономить энергоресурсы

Источник материала: Кричевская жизнь

В целях привлечения внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии Республика Беларусь 11 ноября 2008 года поддержала и присоединилась к празднованию Международного дня энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, так как принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Беларуси есть чем гордиться в этой сфере, поскольку в нашей стране на протяжении более 25 лет последовательно проводится государственная политика в области энергосбережения. Государст­венное управление в сфере энергосбережения осуществляет уполномоченный республиканский орган, которым является Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Документы, принятые в области энергосбережения и энергоэффективности, учитывают современные реалии и вызовы, ориентируют все сферы экономической и социальной жизни на постоянное внедрение энергоэффективных технологий, проведение модернизации и освоение инноваций, формирование и воспитание культуры бережливого отношения к энергоресурсам.

Развитие национальной экономии, ее важнейших отраслей — промышленнос­ти и энергетики – неразрывно связано с энергосбережением. Серьезная работа ведется в республике по увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов в качест­ве альтернативных нефти и газу. Сформирована долгосрочная политика по развитию возобновляе­мых источников энергии, доля которых в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов возросла и уже составила 6,2 процента. Доля местных топ­ливно-энергетических ресурсов в валовом потреб­лении топливно-энергетических ресурсов выросла к уровню 2010 года на 0,8 процента и достигла 15,5 процента. Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях увеличилось в 3,2 раза, на ветроустановках – в 75 раз. За последние четыре года выработка электроэнергии солнечными установками увеличилась в 70 раз.

Системная работа в сфере энергосбережения позволила достичь весомых результатов. Уровень энергоэффективности отечественной экономики можно оценить по показателю энергоемкости валового внутреннего продукта. В 1990 году Беларусь была одной из самых энергоемких республик СССР. Своевременно принятые правительст­вом Республики Беларусь меры и целенаправленная работа в значительной степени определили результаты по энергосбережению и обеспечению устойчивой тенденции по снижению энергоемкости ВВП. По последним данным Международного энергетического агентства, в 2016 году фактический показатель энергоемкос­ти ВВП Беларуси составил 0,16 тонны нефтяного эквивалента на 1 тыс. долларов США (ВВП по паритету покупательной способности и в ценах 2010 года) против 0,55 тонны нефтяного эквивалента на 1 тыс. долларов США в 1990 году, то есть снизился по отношению к 1990 году почти в 3,5 раза. Беларусь достигла уровня энергоемкости таких развитых стран со сходными климатическими условиями, как Канада и Финляндия.

Энергосбережение экономически выгодно каждому гражданину и государст­ву в целом. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной – три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Экономить энергоресурсы – значит быть современным, образованным гражданином, думающим о процветании своей страны, о благополучии и здоровье своей семьи.