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«Они видят мир сердцем»
13.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
15 октября отмечался Международный день белой трости – это день уважения, помощи и милосердия к слепым и слабовидящим людям. Этот день – напоминание о возможностях и правах слепых людей. Первый, зачастую единственный их помощник – белая трость. Белой ее сделали для того, чтобы слепой человек стал заметным для окружающих его людей. В нашем учреждении образования, в городе есть люди с ослабленным зрением, которые носят очки.
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15 октября отмечался Международный день белой трости – это день уважения, помощи и милосердия к слепым и слабовидящим людям. Этот
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