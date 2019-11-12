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«Они видят мир сердцем»

13.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

15 октября отмечался Международный день белой трости – это день уважения, помощи и милосердия к слепым и слабовидящим людям. Этот день – напоминание о возможностях и правах слепых людей. Первый, зачастую единственный их помощник – белая трость. Белой ее сделали для того, чтобы слепой человек стал заметным для окружа­ющих его людей. В нашем учреждении образования, в городе есть люди с ослабленным зрением, которые носят очки.
О незрячих людях говорят: «Они видят мир сердцем»; «Их пальцы – их зрение».
Волонтеры СШ № 5 подготовили плакат, на котором были написаны слова призыва к населению об уважительном отношении к людям, потерявшим зрение, или тем, кто носит очки. Ребята, кроме плаката, подготовили и листовки для агитации населения об уважительном отношении к такой категории людей. Учащиеся раздавали буклеты и агитировали население. Жители города с добротой реагировали на данную акцию, некоторые даже делились своими личными жизненными примерами.
Надежда Сямтомова.

 
 
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15 октября отмечался Международный день белой трости – это день уважения, помощи и милосердия к слепым и слабовидящим людям. Этот
 
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