Нам этой даты не забыть!

Источник материала: Кричевская жизнь

Мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции, прошло в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста РЦСОН. Мы окунулись в историю, вспомнили стихи и песни тех лет, женщины повязали красные косынки, тем самым создав атмосферу того времени. Пошел отсчет второму веку со дня Октябрьской революции, но до сих пор дата 7 ноября по-своему важна. Все люди старшего поколения родом из СССР, и для них это действительно большой праздник, а для молодого поколения – хороший повод еще раз перелистать страницы истории, осмыслить те эпохальные события, которые внесли важную лепту в летопись многих народов, в том числе и белорусского. Октябрьская революция оказала значительное влияние на ход мировой истории и определила судьбы многих народов. Немало сделано для установления социальной справедливости, ликвидации безграмотности, повышения культуры. Октябрь 1917-го изменил ход мировой истории, дав жизнь такому явлению, как социальное государс­тво. Сегодня наша страна уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, любовь к родной земле, уважение к старшему поколению, к истории и традициям – вот что роднит все народы, живущие в нашей стране.

А. Василькова,

специалист по социальной работе.