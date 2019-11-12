За «нетрезвые вояжи»

Источник материала: Кричевская жизнь

Пьянство за рулем ведет к самым страшным последствиям на дороге. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают такие водители независимо от погодных и дорожных условий, настигая своих жертв в самый неожиданный момент. Словом, от пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они гибнут сами и губят других или делают их инвалидами.

Чем руководствуются граждане, садясь за руль в подпитии? Надеются на «авось», на свое мастерство, на то, что все обойдется благополучно и их не задержит инспектор ГАИ? Но пьяными садятся за руль сознательно. И, будучи задержанными, большинство таких водителей утверждают, что они трезвы. Однако исследования показывают, что при содержании в крови всего около 1 промилле алкоголя вероятность погибнуть в дорожно-транспортных происшествиях возрастает в несколько раз. В Республике Беларусь водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхае­мом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.

Нетрезвый водитель переоценивает свои силы, теряет способность к адекватной оценке и принятию решения, которые бывают так необходимы в экстремальной ситуации. У него снижается острота зрения, ухудшается представление о реальной скорости движения. При вождении, характерными ошибками становятся резкие повороты, грубое переключение передач, нарушение синхроннос­ти в работе педалями «газа» и сцеп­ления. Внешне это проявляется в том, что пьяные водители запаздывают при трогании с места, резко тормозят, могут двигаться на запрещенные сигналы. При маневрировании их отличает неестественно извилистая траектория движения. В состоянии опьянения опытный водитель напоминает новичка. При этом меньше внимания уделяется дороге. Вследствие переоценки своих возможностей проявляются некоторая агрессивность и пренебрежительное отношение к другим участникам дорожного движения. Все это приводит к нарушениям Правил дорожного движения, которые неизбежно ведут к трагедиям…

Проблема пьяных водителей не теряет своей актуальности. Ни очевидная опасность упот­ребления спиртного для водителя, ни суровые санкции наказания не могут переубедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой. А ответственность за «нетрезвые вояжи» достаточно серьезная: штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Такое понятие, как лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, может примениться к лицу, не имеющему права управления автомобилем, т.е. к лицу, либо не получавшему либо лишенного водительского удостоверения. При обращении таких граждан к сдаче квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными средствами они не допускаются к сдаче экзаменов до истечения срока лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Повторное в течение года вождение в нетрезвом виде оборачивается уже уголовным делом с конфискацией транспортного средства вне зависимости от того, принадлежит оно водителю или нет.

Употреблять спиртные напитки или нет, каждый решает сам… Длительное и чрезмерное потребление алкоголя постепенно приводит к деградации личности. Снижаются активность и работоспособность, повышается утомляемость, появляется повышенная раздражительность. Помните, что после застолья с принятием около 250 граммов водки среднестатистическому человеку на протрезвление потребуется не менее девяти часов. При удваивании дозы удваивается и время. Повторное удваивание может привести к летальному исходу. Поэтому лучше не пить совсем, тогда и самочувст­вие будет в порядке, и неприят­ностей на дороге получится ­избежать.

Эту проблему нужно решать вместе. Для этого нужно прос­то набрать номер 102 (звонок бесплатный, круглосуточно) и сообщить информацию о фактах нахождения в состоя­нии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части, а также об иных фактах, влияющих на безопасность дорожного движения. Этим вы спасете кому-нибудь жизнь, убережете от беды.

Сергей Мачульский,

начальник ОГАИ РОВД.