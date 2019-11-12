Загляни в свой паспорт!

Источник материала: Кричевская жизнь

Паспорт гражданина Респуб­лики Беларусь — документ, удос­товеряющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающий гражданство и право его владельца на выезд и въезд в Республику Беларусь.

Обращаем ваше внимание, что каждый гражданин Республики Беларусь, достигший 14-летнего возраста, в обязательном порядке должен иметь паспорт. До достижения 14-летнего возраста пас­порта гражданам Республики Беларусь изготавливаются бесплатно.

В настоящее время по паспортам с истекшим сроком действия, т.е. по недействительным паспортам, в городе и районе проживают порядка 300 человек.

Отделение по гражданству и миграции РОВД призывает граждан обратить внимание на сроки действия своих документов, удостоверяющих личность (паспортов), и прибыть в паспортный стол УКПП «Коммунальник» (тел. 34-559) либо в сельские исполнительные комитеты райо­на по месту регистрации.

Граждан, проживающих без документов, удос­товеряющих личность, либо по недействительным документам будут привлекать к административной ответственности по статье 23.53 ч.3 КоАП Республики Беларусь.

Отделение по гражданству

и миграции РОВД.