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Загляни в свой паспорт!
13.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Паспорт гражданина Республики Беларусь — документ, удостоверяющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающий гражданство и право его владельца на выезд и въезд в Республику Беларусь.
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Паспорт гражданина Республики Беларусь — документ, удостоверяющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающий...
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