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Загляни в свой паспорт!

13.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Паспорт гражданина Респуб­лики Беларусь — документ, удос­товеряющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающий гражданство и право его владельца на выезд и въезд в Республику Беларусь.
Обращаем ваше внимание, что каждый гражданин Республики Беларусь, достигший 14-летнего возраста, в обязательном порядке должен иметь паспорт. До достижения 14-летнего возраста пас­порта гражданам Республики Беларусь изготавливаются бесплатно.
В настоящее время по паспортам с истекшим сроком действия, т.е. по недействительным паспортам, в городе и районе проживают порядка 300 человек.
Отделение по гражданству и миграции РОВД призывает граждан обратить внимание на сроки действия своих документов, удостоверяющих личность (паспортов), и прибыть в паспортный стол УКПП «Коммунальник» (тел. 34-559) либо в сельские исполнительные комитеты райо­на по месту регистрации.
Граждан, проживающих без документов, удос­товеряющих личность, либо по недействительным документам будут привлекать к административной ответственности по статье 23.53 ч.3 КоАП Республики Беларусь.
Отделение по гражданству
и миграции РОВД.

 
 
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Паспорт гражданина Респуб­лики Беларусь — документ, удос­товеряющий личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающий...
 
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