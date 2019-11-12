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Уведомление должникам
13.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Министерством юстиции с 1 октября запущен проект, направленный на максимальное информирование должников о наличии задолженности путем направления СМС-сообщений на номера мобильных телефонов граждан, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. Пока что нововведение касается абонентов A1 и МТС. После возбуждения исполнительного производства должнику направляется следующее сообщение: «Возбуждено исполнительное производство, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)».
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Министерством юстиции с 1 октября запущен проект, направленный на максимальное информирование должников о наличии задолженности путем направления СМС-сообщений...
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