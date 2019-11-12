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Уведомление должникам

13.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Министерством юстиции с 1 октября запущен проект, направленный на максимальное информирование должников о наличии задолженнос­ти путем направления СМС-сообщений на номера мобильных телефонов граждан, в отношении которых возбуждены исполнительные производст­ва. Пока что нововведение касается абонентов A1 и МТС. После возбуждения исполнительного производства должнику направляется следующее сообщение: «Возбуждено исполнительное производство, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)».
По инициативе УПИ ГУЮ областей, г. Минска также могут быть направлены СМС-сообщения на номера мобильных телефонов граждан, в отношении которых уже возбуждены исполнительные производст­ва.
Информацию о порядке и способе уплаты задолженности по исполнительному производству можно получить по телефону «горячей линии» ОПИ Кричевского района: 21872.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерством юстиции с 1 октября запущен проект, направленный на максимальное информирование должников о наличии задолженнос­ти путем направления СМС-сообщений...
 
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