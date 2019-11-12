Реализация проекта – на безвозмездной основе

Источник материала: Кричевская жизнь

В июле 2018 года на своем заседании Национальный координационный комитет утвердил проект «Дворцово-парковый ансамбль – территория экотуризма и чистой экологии». Заявителем выступила Кричевская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов вместе с парт­нерами – УКПП «Коммунальник» и ГУК «Исторический музей г. Кричева», районный Совет депутатов.

В августе прошлого года был подписан Меморандум о Соглашении, заключенный между Бюро по обслуживанию проектов Организации Объединенных Наций и Кричевской районной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов, в связи с проектом, финансируемым Глобальным экологическим фондом/Программой малых грантов на сумму 50 тысяч долларов США, которые поступили тремя траншами: 15 тысяч, 30 тысяч и 5 тысяч долларов США. Для обслуживания гранта в ОАО «Бел­агропромбанк» были открыты два счета: один – валютный, второй – в белорусских рублях, поскольку все оплаты расходов на реализацию проекта осуществляются в национальной валюте.

Мы беседуем с главным инициатором, координатором и, без преувеличения, реализатором проекта «Дворцово-парковый ансамбль – территория экотуризма и чистой экологии» Зинаидой Скачковой.

– Зинаида Михайловна, расскажите о механизме использования безвозмездной зарубежной помощи.

– На каждый транш, чтобы получить удостоверение и согласование плана их целевого использования, заявитель предоставлял в Департамент по гуманитарной деятельности при Управлении делами Президента Республики Беларусь пакет документов. А это – 40-50 страниц печатного текста. Требования по оформлению документов высокие. Приходилось, особенно на первых порах, по нескольку раз устранять замечания. Были получены три удостоверения и три согласованных плана целевого использования. Чтобы получить очередной транш, по каждому предыдущему траншу предоставлялся промежуточный отчет Национальному координатору и в Департамент по гуманитарной деятельности. Все финансовые операции осуществляются только на реализацию мероприятий, указанных в планах целевого использования. Средства в размере 10 тысяч долларов США, которые можно было использовать на оплату труда лицам, которые обслуживают проект, направлены на финансирование мероприятий.

– Надо полагать, что нашлись добровольцы, которые на безвозмездной основе работают над реализацией проекта? Читателям «районки» будет интересно узнать их имена.

– Это, в первую очередь, его разработчики и непосредственные организаторы работ по выполнению целого комплекса мероприятий, заложенных в проекте: главный инженер УКПП «Коммунальник» Воробьев А.В., директор исторического музея Мищенко В.В. Они проявили себя не только генераторами идеи, а и ее непосредственными исполнителями. А также Василенко Е.Н., ответственный секретарь организации-заявителя, которая выполняет функции бухгалтера проекта, и руководитель организации-заявителя (председатель районной ветеранской организации Скачкова З.М. – Прим. авт.), с которым Бюро по обслуживанию проектов Организации Объединенных Наций заключило Меморандум о Соглашении. Таким образом они в Год малой родины, при поддержке районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, внесли свой личный вклад в развитие своего родного города. Хотелось бы отметить большой вклад в оказание помощи при разработке проекта и его продвижении руководителей района Бочкова Д.В., Прудниковой И.В. и заведующего сектором промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности отдела экономики райисполкома Ласовской Е.Н.

– Зинаида Михайловна, расскажите, пожалуйста, на что потрачены денежные средства гранта?

– Они направлены на финансирование следующих мероприятий: закупку технологического оборудования и материалов на реконструкцию котельной по ул. Пионерская на сумму около 33 тысяч долларов США. Стоимость одного котла, вес которого превысил 7,5 тонны, составил более 26 тысяч в долларовом эквиваленте. На территории парка Дворца Потемкина установлены скульп­турные композиции малых форм, скамейка – арт-объекты, высажены деревья, кустарники и цветы, закуп­лены и установлены энергосберегающие светильники на 5,5 тысячи долларов. Более 11 тысяч будет потрачено на оплату монтажных и пус­ко-наладочных работ в котельной.

– Расскажите, как осуществляется контроль?

– «Контрольное сито» в нашей стране установлено надежное. Контроль осуществляется постоянно тремя ведомствами: Департаментом по гуманитарной деятельности при Управлении делами Президента Республики Беларусь, Национальным координатором проектов программы малых грантов Глобального экологического фонда, ОАО «Белагропромбанк». Это полностью исключает проявление фактов каких бы то ни было злоупотреблений. Тем более, что наличные расчеты исключены.

– Что будем иметь после завершения всех мероприятий проекта?

– Итоги проекта следующие: сох­ранено и увеличено видовое разнообразие растений на территории парка Дворца Потемкина; произведена реконструкция котельной по ул. Пионерская, которая подает тепло не только во Дворец Потемкина, а и в блок начальных классов СШ № 1 и жилой сектор, что позволило сократить на 20% количест­во выброса в атмосферу парниковых газов; увеличена экономия электроэнергии за счет установки энергосберегающих светильников на территории дворцово-паркового ансамбля; сохранена уникальная экосистема парка; значительно выросло количество посетителей и туристов Дворца Потемкина; издан буклет об итогах реализации проек­та; снят видеоролик «Дворцово-парковый ансамбль – территория экотуризма и чистой экологии».