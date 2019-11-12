На Комаровке началась реконструкция за $4 миллиона. Каким станет рынок

Источник материала: KYKY

В Минске началась реконструкция Комаровского рынка, которая обойдется в восемь миллионов рублей, или почти 3,9 миллиона долларов. TUT.by выяснил , будет ли работать рынок и что изменится спустя пять лет (столько продлятся работы по обновлению Комаровки).

Реконструкция пройдет в четыре этапа. Первый уже завершен: для рынка построили трансформаторную подстанцию, которая увеличивает мощность электроэнергии на 500 кВт. Во втором этапе построят бокс для сбора и сортировки мусора. В третьем – снесут гараж и возведут двухэтажный склад-холодильник. Со слов гендиректора Комаровского рынка Николая Хмельницкого, склад займет 2,5 тысячи «квадратов», из них 1,6 тысячи будут сдавать в аренду.

В рамках четвертого, последнего – и самого глобального – этапа заменят остекление витражей на крытом рынке на светозащитные окна. В сумме придется заменить стекло на десять тысячах «квадратов». Все это время рынок продолжит работать.

Появится ли на Комаровке фудкорт?

Может, и так. Хмельницкий рассказал, что не возражает против таких предложений, но их пока не поступало. Тем не менее, есть внутренний план изменений, который не входит в реконструкцию объекта. Со слов гендиректора рынка, на Комаровке заменят стеллажи и добавят зону кафе с посадкой на точке, где продают.