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HBO снимет продолжение сериала «Друзья»?
Источник материала: KYKY>
Кажется, у поклонников одного из самых успешных сериалов в истории «Друзья» снова появилась надежда. The Hollywood Reporter
Если сделка завершится успешно (сейчас, по данным источников издания, она далека от финального согласования), в новом эпизоде снимутся все шесть главных актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Сценарий подготовят создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман. HBO Max пока отказываются от комментариев.
Отметим, что долгие годы съемочная команда «Друзей» оставалась непоколебимой и утверждала, что никакого возрождения ждать не стоит. А в недавнем интервью ведущей Эллен ДеДженерес актриса Дженнифер Энистон
Также Энистон впервые с выхода финальной серии «Друзей» вернулась к съемкам в сериалах – она сыграла главную роль сериала «Утреннее шоу», проекта недавно запущенного видеосервиса Apple TV+. Кроме того, в октябре Дженнифер попала в книгу Книгу рекордов Гиннеса. Это произошло после того, как актриса опубликовала фотографию в Instagram со звездами «Друзей», из-за чего за пять часов набрала миллион подписчиков, и в соцсети начались сбои. Сейчас снимок лайкнули больше 15 миллионов пользователей.
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