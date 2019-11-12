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HBO снимет продолжение сериала «Друзья»?

13.11.2019 12:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кажется, у поклонников одного из самых успешных сериалов в истории «Друзья» снова появилась надежда. The Hollywood Reporter пишет, что стриминговый сервис HBO Max ведет переговоры о том, чтобы выпустить специальный эпизод сериала.

Если сделка завершится успешно (сейчас, по данным источников издания, она далека от финального согласования), в новом эпизоде снимутся все шесть главных актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Сценарий подготовят создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман. HBO Max пока отказываются от комментариев. 

Отметим, что долгие годы съемочная команда «Друзей» оставалась непоколебимой и утверждала, что никакого возрождения ждать не стоит. А в недавнем интервью ведущей Эллен ДеДженерес актриса Дженнифер Энистон дала расплывчатую формулировку относительно возвращения сериала: «Мы хотели бы что-нибудь сделать, но мы не знаем, что именно. Так что мы просто пытаемся [что-либо предпринять]. Мы кое над чем работаем».

Также Энистон впервые с выхода финальной серии «Друзей» вернулась к съемкам в сериалах – она сыграла главную роль сериала «Утреннее шоу», проекта недавно запущенного видеосервиса Apple TV+. Кроме того, в октябре Дженнифер попала в книгу Книгу рекордов Гиннеса. Это произошло после того, как актриса опубликовала фотографию в Instagram со звездами «Друзей», из-за чего за пять часов набрала миллион подписчиков, и в соцсети начались сбои. Сейчас снимок лайкнули больше 15 миллионов пользователей.

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Кажется, у поклонников одного из самых успешных сериалов в истории «Друзья» снова появилась надежда. The Hollywood Reporter пишет, что стриминговый сервис HBO Max ведет...
 
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