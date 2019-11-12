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Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города

13.11.2019 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Венеция уходит под воду: поводок достиг рекордной высоты. Более 80 % территории знаменитого города оказалось под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города

Власти готовятся объявить режим чрезвычайного положения. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, притом что критической отметкой считается 130. Такого здесь не было полвека.

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города

По словам специалистов, ущерб историческим зданиям неизбежен. Уже пострадал собор Святого Марка. Площадь перед ним полностью затоплена.

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города

Сильные дожди и ветер бушуют и в Риме, Неаполе и на острове Сицилия.

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города

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Новости Италии. Венеция уходит под воду: поводок достиг рекордной высоты. Более 80 % территории знаменитого города оказалось под водой, сообщили в программе...
 
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