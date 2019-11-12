|
В Глубокском районе бесправник насмерть сбил 50-летнюю женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Глубокском районе бесправник насмерть сбил женщину.
По
Водитель совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, и скрылся с места аварии.
В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Она не была обозначена световозвращающими элементами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Глубокском районе бесправник насмерть сбил женщину. По информации УГАИ МВД, авария произошла вечером 12 ноября. За рулем автомобиля Opel...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)