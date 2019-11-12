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В Кабуле в машине у здания МВД прогремел взрыв

13.11.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. У здания МВД в Кабуле прогремел взрыв: 7 человек погибли, ещё столько же получили ранения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Кабуле в машине у здания МВД прогремел взрыв

Это произошло утром, 13 ноября, когда на улице было достаточно многолюдно. Самодельное взрывное устройство находилось а автомобиле. Ударная волна повредила стоящий рядом транспорт.

В Кабуле в машине у здания МВД прогремел взрыв

Район происшествия оцеплен. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

В Кабуле в машине у здания МВД прогремел взрыв

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Новости Афганистана. У здания МВД в Кабуле прогремел взрыв: 7 человек погибли, ещё столько же получили ранения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Это...
 
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