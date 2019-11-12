ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров

13.11.2019 11:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Алжира. В Северной Африке наступила зима. В Алжире – гололёд и сугробы местами высотой до 15 сантиметров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео заснеженных улиц. Из-за непогоды десятки населенных пунктов в горах оказались отрезаны от мира.

В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров

Снег выпал настолько неожиданно, что люди попросту не успели утеплиться. Температура воздуха в регионе резко понизилась. На самом деле снег здесь бывает не так редко, как принято думать. Но снегопады в ноябре – исключительный случай.

В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Алжира. В Северной Африке наступила зима. В Алжире – гололёд и сугробы местами высотой до 15 сантиметров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Интеграция" под вопросом. Румас заявил о серьезных разногласиях с РФ по нефти и газу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика