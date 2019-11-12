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В Лунинце многодетный отец после ДНК-экспертизы узнал, что двое детей не его

13.11.2019 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лунинецком районе многодетный отец узнал после ДНК-теста, что двое детей не его.  

По информации Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, в отдел принудительного исполнения Лунинецкого района обратилась женщина. Она сказала, что ее бывший муж не платит алименты на трех несовершеннолетних детей с 2017 года, но до этого в течение шести лет он поддерживал семью финансово.  

Мужчину допросили – он не признал свою вину и сказал, что сомневается в отцовстве в отношении детей (девочек-близняшек и мальчика).  

Была назначена генетическая экспертиза. По ее результатам отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, а к девочкам – нет.  

Правоохранители проводят проверку с учетом вновь открывшихся обстоятельств после проведения экспертных исследований.   

Определить цвет глаз и волос преступника по ДНК. Как работают судебные эксперты (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Лунинецком районе многодетный отец узнал после ДНК-теста, что двое детей не его.   По информации Государственного комитета судебных экспертиз...
 
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