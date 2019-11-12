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В Лунинце многодетный отец после ДНК-экспертизы узнал, что двое детей не его
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лунинецком районе многодетный отец узнал после ДНК-теста, что двое детей не его.
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Мужчину допросили – он не признал свою вину и сказал, что сомневается в отцовстве в отношении детей (девочек-близняшек и мальчика).
Была назначена генетическая экспертиза. По ее результатам отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, а к девочкам – нет.
Правоохранители проводят проверку с учетом вновь открывшихся обстоятельств после проведения экспертных исследований.
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Новости Беларуси. В Лунинецком районе многодетный отец узнал после ДНК-теста, что двое детей не его. По информации Государственного комитета судебных экспертиз...
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