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Предприниматели снова пожаловались президенту. Что они просят отрегулировать на этот раз?

13.11.2019 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприниматели отправили очередное обращение президенту. Они просят главу государства поручить правительству разобраться с проблемой ненормированного рабочего графика у тех ипэшников, которые не нанимают работников. Некоторым приходится работать по 8−10 часов в день 6−7 дней в неделю. Копию письма ИП также направили Совету по развитию предпринимательства при президенте. Об этом сообщают в общественном объединении «Перспектива».


Александра Квиткевич, TUT.BY

Предприниматели с этим вопросом обращались в Минтруда. Они просили инициировать изменение законодательства, которое регулирует режим работы ИП, которые не нанимают сотрудников. Дело в том, что по закону они должны работать все время, когда открыт торговый центр или рынок. Если ИП не исполняет это требование, его могут оштрафовать. И тем предпринимателям, которые работают без наемных сотрудников, приходится все время находиться на работе, а это по 8−10 часов 6, а то и все 7 дней в неделю. ИП говорят, что им необходимо время и для закупки товаров, и на то, чтоб подать отчетность. Кроме того, для предпринимателей не предусмотрены отпуска.

В Минтруда пояснили, что «индивидуальный предприниматель, работающий на своем торговом месте, не является работником, не состоит в трудовых отношениях с нанимателем и, следовательно, нормы законодательства о труде, включая нормы о рабочем времени, времени отдыха, трудовых отпусках, на него не распространяются».

То есть из ответа ведомства следует, что ИП должны работать без отпусков и неограниченное количество времени. Предприниматели считают это дискриминацией и ущемлением прав. Они хотят, чтобы закон о труде и нормах рабочей недели распространялся и на них. Они просят президента поручить Совмину разобраться в проблеме и найти компромиссный вариант.

Ранее предприниматели обращались к президенту с просьбой Минске, а «Табакерки» — можно">разрешить им ставить киоски возле остановок в Минске, а также просили о встрече с главой государства, чтобы обсудить проблемы малого бизнеса.

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Теги: Минск
 
 
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Предприниматели жалуются, что они вынуждены работать по 48−70 часов в неделю, а не как все по 40.
 
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