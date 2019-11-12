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Предприниматели снова пожаловались президенту. Что они просят отрегулировать на этот раз?
Источник материала: Tut.by
Предприниматели отправили очередное обращение президенту. Они просят главу государства поручить правительству разобраться с проблемой ненормированного рабочего графика у тех ипэшников, которые не нанимают работников. Некоторым приходится работать по 8−10 часов в день 6−7 дней в неделю. Копию письма ИП также направили Совету по развитию предпринимательства при президенте. Об этом сообщают в общественном объединении «Перспектива».
Предприниматели с этим вопросом
В Минтруда пояснили, что «индивидуальный предприниматель, работающий на своем торговом месте, не является работником, не состоит в трудовых отношениях с нанимателем и, следовательно, нормы законодательства о труде, включая нормы о рабочем времени, времени отдыха, трудовых отпусках, на него не распространяются».
То есть из ответа ведомства следует, что ИП должны работать без отпусков и неограниченное количество времени. Предприниматели считают это дискриминацией и ущемлением прав. Они хотят, чтобы закон о труде и нормах рабочей недели распространялся и на них. Они просят президента поручить Совмину разобраться в проблеме и найти компромиссный вариант.
Ранее предприниматели обращались к президенту с просьбой Минске, а «Табакерки» — можно">разрешить им ставить киоски возле остановок в Минске, а также
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Предприниматели жалуются, что они вынуждены работать по 48−70 часов в неделю, а не как все по 40.
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