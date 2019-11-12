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В России подменили кота-наркокурьера

13.11.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новомосковском суде Тульской области, где рассматривается резонансное дело о коте-наркокурьере, вместо сбежавшего животного было представлено другое. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

На заседании адвокат обвиняемого — заключенного колонии № 6 Эдуарда Долгинцева, который, по версии следствия, решил наладить канал поставки наркотиков на зону при помощи прирученного кота — заявил о подмене животного.

Кот, признанный по делу вещественным доказательством, был сдан на период следствия в зооуголок на хранение, откуда он сбежал. Тем не менее сторона обвинения представила суду животное. Адвокат указал, что у «прокурорского» кота не тот окрас.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay

«У того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая. Другой окрас морды — у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый. Получается, что они принесли другого кота», — заявил защитник, назвав подмену «живого» вещдока фальсификацией доказательств по делу.

Суд объявил перерыв после заявлений защиты.

Адвокат ходатайствовал о проведении следственного эксперимента, чтобы посмотреть, как кот ведет себя в ошейнике с изъятым наркотиком, может ли он удержать его.

«Мы предлагали установить машину в том месте, где она предположительно была задержана, отпустить кота и проследить, может ли он вообще пройти на территорию колонии и знает ли человека, который его якобы прикармливал», — объясняет защитник, однако суд согласился только на предъявление кота.

По версии следствия, Долгинцев приручил кота и с помощью освободившегося заключенного передал его знакомым, которые должны были надеть на животное ошейник с наркотиком в тайнике и выпустить его около колонии, куда он должен был вернуться. Мужчин задержали возле колонии сотрудники полиции.

 
 
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Кот, признанный по делу вещественным доказательством, был сдан на период следствия в зооуголок на хранение.
 
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