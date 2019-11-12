ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отдел образования ответил на вопросы читателей

13.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Отдел образования ответил на вопросы читателей

Жители Слуцка спрашивают, что даёт золотая медаль и участие в олимпиадах при поступлении в ВУЗы, и когда отремонтируют спортивный зал в шахматно-шашечном клубе. На эти вопросы ответил начальник отдела образования.

Андрей Неделько,  начальник отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома, пояснил, что, по сути, при поступлении в ВУЗы привилегии дают только сертификаты за участие в областных и республиканских олимпиадах.

« Первое место в областной и призовое место в республиканской олимпиадах дают 100-бальный сертификат по предмету. При поступлении влияют только эти сертификаты. А золотая медаль, кроме личного удовлетворения, ничего не даёт. Да и в принципе льгот при поступлении сегодня нет, всё максимально прозрачно», - сказал начальник отдела образования.

На вопрос про спортзал в шахматно-шашечном клубе для учащихся сш №5 он ответил, что помещение практически готово, и осталось наклеить покрытие. Примерную дату открытия назвать затруднился, но сказал, что к концу ноября, возможно, ребята смогут заниматься в помещении. 

« Спешить мы никуда не будем, ремонт хотим сделать качественно. Ведь через несколько лет никто не вспомнит, какого числа открыли зал, а будут помнить, что сделали плохо. Поэтому наша задача сделать спортзал для ребят хорошо. А пока дети могут заниматься в спортзале спортивной школы», - рассказал Андрей Неделько.

На каникулах в рамках спартакиады в здании уже прошли соревнования по шахматам среди педагогических коллективов Слуцка.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Слуцка спрашивают, что даёт золотая медаль и участие в олимпиадах при поступлении в ВУЗы, и когда отремонтируют спортивный зал в шахматно-шашечном клубе. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский школьник «позаимствовал» у родителей 40 тысяч долларов для Telegram-канала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика