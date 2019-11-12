Отдел образования ответил на вопросы читателей

Источник материала: Слуцк Город





Жители Слуцка спрашивают, что даёт золотая медаль и участие в олимпиадах при поступлении в ВУЗы, и когда отремонтируют спортивный зал в шахматно-шашечном клубе. На эти вопросы ответил начальник отдела образования.

Андрей Неделько, начальник отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома, пояснил, что, по сути, при поступлении в ВУЗы привилегии дают только сертификаты за участие в областных и республиканских олимпиадах.

« Первое место в областной и призовое место в республиканской олимпиадах дают 100-бальный сертификат по предмету. При поступлении влияют только эти сертификаты. А золотая медаль, кроме личного удовлетворения, ничего не даёт. Да и в принципе льгот при поступлении сегодня нет, всё максимально прозрачно», - сказал начальник отдела образования.

На вопрос про спортзал в шахматно-шашечном клубе для учащихся сш №5 он ответил, что помещение практически готово, и осталось наклеить покрытие. Примерную дату открытия назвать затруднился, но сказал, что к концу ноября, возможно, ребята смогут заниматься в помещении.

« Спешить мы никуда не будем, ремонт хотим сделать качественно. Ведь через несколько лет никто не вспомнит, какого числа открыли зал, а будут помнить, что сделали плохо. Поэтому наша задача сделать спортзал для ребят хорошо. А пока дети могут заниматься в спортзале спортивной школы», - рассказал Андрей Неделько.

На каникулах в рамках спартакиады в здании уже прошли соревнования по шахматам среди педагогических коллективов Слуцка.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by