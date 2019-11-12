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Что? Где? Когда?

13.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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11 ноября на базе Несвижского городского молодежного центра в рамках интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» встретились 10 команд самых эрудированных и сильнейших игроков Несвижского района.

Что? Где? Когда?

Игра по традиции состояла из трех туров по 12 вопросов из различных областей: искусство, кино, литература, наука и другое.

По итогам всех трех туров места определились следующим образом: III заняла команда «Эскулап» УЗ «Несвижская центральная районная больница», II по праву досталось сборной команде «Апельсин», на I месте — команда «РачкI» учащихся ГУО «Несвижская гимназия».

Искренне поздравляем лауреатов с заслуженной победой в первой игре!


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11 ноября на базе Несвижского городского молодежного центра в рамках интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» встретились 10 команд самых эрудированных
 
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