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Генпрокуратура направила в Россию дело на хакера, блокировавшего компьютеры от имени МВД
13.11.2019 13:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Генеральная прокуратура Беларуси направила в Генеральную прокуратуру РФ материалы уголовного дела о покушении на мошенничество и умышленном блокировании компьютерной информации граждан от имени МВД.
Согласно данным прокуратуры, подозреваемый с 2 по 16 декабря 2015 года в Минске и иных местах, действуя группой лиц по предварительному сговору, от имени Министерства внутренних дел Беларуси вводил граждан в заблуждение о необходимости уплаты штрафа за то, что они якобы просматривали и хранили в интернете порнографический контент. Далее подозреваемый блокировал компьютерную информацию, размещенную на устройствах потерпевших.
Он намеревался завладеть чужими деньгами в сумме 3705 рублей, однако не довел до конца свой преступный умысел по независящим от него причинам.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.209, ч.1 ст.351 Уголовного кодекса Беларуси.
Принятие окончательного процессуального решения по переданному уголовному делу взято на контроль.
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Генеральная прокуратура Беларуси направила в Генеральную прокуратуру РФ материалы уголовного дела о покушении на мошенничество и умышленном блокировании...
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