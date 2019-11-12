Генпрокуратура направила в Россию дело на хакера, блокировавшего компьютеры от имени МВД

Источник материала: Ежедневник





Генеральная прокуратура Беларуси направила в Генеральную прокуратуру РФ материалы уголовного дела о покушении на мошенничество и умышленном блокировании компьютерной информации граждан от имени МВД.

Согласно данным прокуратуры, подозреваемый с 2 по 16 декабря 2015 года в Минске и иных местах, действуя группой лиц по предварительному сговору, от имени Министерства внутренних дел Беларуси вводил граждан в заблуждение о необходимости уплаты штрафа за то, что они якобы просматривали и хранили в интернете порнографический контент. Далее подозреваемый блокировал компьютерную информацию, размещенную на устройствах потерпевших.

Он намеревался завладеть чужими деньгами в сумме 3705 рублей, однако не довел до конца свой преступный умысел по независящим от него причинам.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.209, ч.1 ст.351 Уголовного кодекса Беларуси.

Принятие окончательного процессуального решения по переданному уголовному делу взято на контроль.