Российский школьник «позаимствовал» у родителей 40 тысяч долларов для Telegram-канала

Источник материала: Tut.by

Lenta.ru со ссылкой на московский главк МВД пишет , что местный школьник отдал 2,5 миллиона российских рублей (почти 40 тысяч долларов) неизвестному на раскрутку Telegram-канала.



Фото: pixabay.com

Имя 12-летнего ребенка не называется, но известно, что три месяца назад он связался в мессенджере с «неким мужчиной, который предложил ему запустить свой Telegram-канал». Деньги на это подросток «позаимствовал у родителей». Он считал, что с помощью своего Telegram-канала сможет самостоятельно зарабатывать.

12 ноября мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже семейных накоплений из сейфа. Позже школьник признался, что перевел эти деньги незнакомцу и даже встречался с ним лично для передачи средств. Мать мальчика считает, что ребенка ввели в заблуждение. Правоохранители начали проверку и сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.