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Российский школьник «позаимствовал» у родителей 40 тысяч долларов для Telegram-канала
Источник материала: Tut.by
Lenta.ru со ссылкой на московский главк МВД
Имя 12-летнего ребенка не называется, но известно, что три месяца назад он связался в мессенджере с «неким мужчиной, который предложил ему запустить свой Telegram-канал». Деньги на это подросток «позаимствовал у родителей». Он считал, что с помощью своего Telegram-канала сможет самостоятельно зарабатывать.
12 ноября мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже семейных накоплений из сейфа. Позже школьник признался, что перевел эти деньги незнакомцу и даже встречался с ним лично для передачи средств. Мать мальчика считает, что ребенка ввели в заблуждение. Правоохранители начали проверку и сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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12 ноября мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже семейных накоплений из сейфа.
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