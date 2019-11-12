Минчанин продает комнату в «трешке» как отдельную квартиру. Узнали, как такое возможно

Источник материала: Tut.by

В панельной хрущевке в Курасовщине продают квартиру-студию площадью 15,3 квадратных метров. Ее цена самая низкая в Минске — 23,5 тысячи долларов в эквиваленте. «Этот формат жилья был подсмотрен в Москве. Сейчас пробуем реализовать у нас», — рассказал представитель продавца по имени Юрий. Что это за «однушка» и почему ее так дешево продают — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: realt.by

Квартира-студия продается в долевой собственности. Изначально это была трехкомнатная квартира.

— Такой опыт уже есть в Москве. Мы берем большие квартиры, профессионально делим их на отдельные мини-студии. В каждой студии предусмотрен свой вход, санузел, кухонная зона, отдельные счетчики на воду и электричество. В такой формат жилье можно переделать только на первых этажах или на втором, где первый — нежилой. Первый этаж позволяет возвести в каждой комнате санузел, а также кухонную зону, но без газа (с электроплиткой). Общей будет только прихожая, по сути как коридор в подъезде. Все сделано в пределах строительных и санитарных норм, ничего не нарушается, стены не ломаются, — рассказал Юрий.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

— Это небольшой, конечно, формат, но зато внутри все свое, — говорит представитель и добавляет, что объявление, в первую очередь, было рассчитано на изучение спроса. — Этот этап был пройден успешно и можно уже двигаться дальше.

Студия с голыми стенами продается за 23 590 долларов, по 1 542 за квадратный метр.