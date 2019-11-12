Устали так жить? Подскажем, как переехать в Польшу без боли и карты поляка

kyky вместе с польским институтом гражданского сотрудничества подготовили подробную инструкцию, как переехать в Польшу без стресса и кошмаров по ночам. Для всех этих случаемвместе с польским институтом гражданского сотрудничества подготовили подробную инструкцию, как переехать в Польшу без стресса и кошмаров по ночам.





Шаг 1. Учим польский язык

Одни говорят, что пункт «выучить язык» должен быть первым в списке дел при переезде. Другие – что можно выучить его на месте, повторяя фразы за соседями и даже кофемашинами. Третьи вообще считают, что можно жить и без знания польского.





Неважно, что вы выберете, в любом (кроме первого) случае столкнетесь с языковым дискомфортом, и лучше избавляться от него заранее. Если вы не хотите теряться среди вывесок и магазинных этикеток, путая молоко с кефиром, лучше позаботиться о базовых лингвистических знаниях перед тем, как паковать чемоданы.





Беларусам повезло: польский учится крайне легко – при желании язык можно освоить за три месяца. В распоряжении есть офлайн и онлайн-курсы длительностью три-шесть месяцев и репетиторы.





Есть и бесплатные опции – самостоятельное изучение с помощью Youtube и мобильных приложений или курсы при Польском институте. Если первый вариант подходит очень целеустремленным и дисциплинированным, то второй – более-менее везучим. Польский институт проводит набор студентов раз в год, в июне, выбирая участников на конкурсной основе.









Сама программа длится два года и дает знания по истории, географии и культурным традициям Польши. Единственные затраты на такой курс – это учебники и ваше время.





Шаг 2. Собираем документы

Есть два способа легализоваться в Польше: получить карту поляка или вид на жительство. Разберемся, кому какой подойдет.





Для получения карты, открывающей дверь в Европу, нужно иметь хотя бы одного родственника, у которого в документах указана национальность «поляк» или «полячка». Кстати, поиски свидетельства о рождении могут не только сблизить вас с семьей, но и помочь составить семейное древо и узнать, что в вашем роду были паны и пани.





Но родственные узы не единственный шанс на польскую «грин карту». Если вы спокойно говорите на польском, знаете все праздники и культурные особенности страны и у вас есть три года активного участия в польском обществе (будь то польская школа, университет, работа или НГО), то вы тоже можете претендовать на заветную карту.





После того, как вы поняли, что подходите под один из предыдущих пунктов, нужно записаться на собеседование к консулу. И вот здесь вам очень пригодится выученный впопыхах польский, потому что запись ведется именно на нем.





Время, когда можно дозвониться до секретаря, указано на сайте посольства Польши. По телефону вас попросят указать имя, фамилию, номер телефона и документы, подтверждающие польское родство.





На само собеседование нужно принести эти документы (сделайте копию), плюс оригинал и копию паспорта, фотографию и заполненное заявление. А еще подготовиться к вопросам консула.





Вас могут спросить про воеводства, реки, озера Польши, каких известных польских деятелей вы знаете, как прошел ваш день (тут нужно показать, что вы знаете бытовую лексику), попросить зачитать наизусть национальный гимн или рассказать, почему вы хотите карту поляка.





На последний вопрос в идеале отвечать так: «Я хочу жить, учиться или работать на своей исторической родине».









После получения карты поляка нужно получить национальную визу, по которой можно не только проживать в Польше, но и учиться, и работать. Это бесплатная процедура, если подавать документы в само Консульство, а вот через визовый центр – 15 евро.

А если у меня нет родственников и связей с Польшей?

Если никакой кровной или активисткой связи с Польшей нет, у вас появляется целый список вариантов легальной эмиграции.





Вариант первый – трудовая миграция. Для этого вам нужно найти работу в Польше и попросить работодателя прислать приглашение, с которым вы получите визу. Прожив три месяца в стране, вы можете податься на вид на жительство, так называемую, «карту побыту», которая стоит 150 долларов. Сейчас ее будет получить сложнее из-за наплыва эмигрантов, но с ВНЖ вы будете свободны на три года от бюрократической волокиты.





Вариант второй – учеба. Поступаете в ВУЗ, показываете приглашение в Консульстве, получаете визу, потом ВНЖ. Все просто! Но не обязательно идти на годовую магистратуру или четырехлетний бакалавриат.





Можно рассмотреть обучение в полициальной школе – это как наш колледж, то есть учебное заведение, в которое можно поступать сразу после старшей школы и получать профильное образование. Там можно учиться в течение года или двух, например, на флориста, массажиста, зуботехника, мастера маникюра.





Такие школы есть во всех крупных городах, а направления бывают платными и бесплатными. Чтобы поступить, нужен паспорт, переведенный и заверенный у нотариуса школьный аттестат, медицинская справка и две фотографии.





При полициальных школах есть курсы польского языка, так что имея базовые знания, там можно их подтянуть до приличного уровня. Но можно поступить и на отдельные языковые курсы, которые длятся более 90 дней. Это тоже может стать основанием получить визу D.









Есть еще один вариант получить польские документы – образовательная программа «Хороший старт в Польше» от Посольства Института Гражданского Сотрудничества Travel House.





Вы можете поехать во Вроцлав на три месяца или год, жить в коливинге (комнаты стоят от 15 до 18 евро в сутки), посещать лекции о возможностях для экспатов, узнать лайфхаки, которые помогут ассимилироваться, съездить на экскурсии и сходить на митапы, поволонтерить в разных НГО или медиа. И главное – получить документы для легализации.





Организаторы программы – Польский Институт Гражданского Сотрудничества и Фонд Торуньская Гражданская Инициатива – выдадут вам свидетельство о зачислении на курс и Договор о волонтариате, которые являются основой для получения национальной визы или вида на жительство на весь период обучения.





Способ получить вид на жительство №3 – брак с поляком или полячкой. Его можно использовать, если вы, например, через Tinder познакомились с человеком, который живет в Польше, и влюбились. А вот фиктивные пары рассекречиваются быстро – рисковать не стоит.





Если это ваш вариант, то тактика такая: вы получаете визу, через три месяца в Польше подаете документы на «карту побыту». Но помните, если вашим семейным узам меньше года, то Воевода может выдать карту, по которой вы не сможете легально работать.





Последний способ – открыть бизнес в Польше. Это можно сделать онлайн, но сайт на польском, поэтому стоит еще раз прочитать первый пункт нашего гайда. Выбираете до 10 кодов деятельности, и через три-десять дней получаете выписку из судебного реестра – всё, фирма создана!





Регистрация в налоговой происходит автоматически. На основании этой выписки вы подаётесь на визу D, а потом получаете вид на жительство, но только в случае, если в компании есть постоянный доход не менее 200 евро в месяц.





В отличие от многих европейских стран, в Польше не нужны огромные инвестиции в бюджет страны или обязательная покупка недвижимости – более того, для регистрации и открытия банковского счета нужен только паспорт.





Шаг 3. Ищем работу и готовим резюме

Неважно, есть у вас «карта поляка», которая позволяет заниматься поисками работы уже по приезду, или вы рассматриваете трудовую миграцию – лучше изучить рынок вакансий заранее.





Польские работодатели охотно приглашают беларуских специалистов. В 2014 году было всего 4017 регистраций польских работодателей о готовности взять на работу беларусов, а в 2017 их стало аж 58 046.





Ну а я 1 января 2018 года схему трудоустройства для беларусов упростили – при приглашении на сезонную работу в сельском хозяйстве или туризме (до 9 месяцев) и на кратковременную (до 6 месяцев) несезонную работу не нужно даже получать разрешение на работу.





В остальных проф-сферах тоже стало полегче. С августа 2019 года молодежь до 26 лет полностью освобождается от уплаты налогов в Польше.





Можно искать вакансии во Вроцлаве – польской столице IT. Там есть офисы Google, Nokia, IBM, HP. Имея уверенный английский и хороший русский, для начала можно устроиться в колл-центр крупной корпорации и получать 800 долларов, плюс ежеквартальные и языковые бонусы за работу не на польском языке.





Если владеете французским или голландским, можно рассчитывать и на тысячу в месяц. Но помните про подоходный налог 18% и отчисления в фонд социального страхования 13%.





Искать вакансии можно в группах в Вконтакте, в Linkedin и на сайтах:





pracuj.pl, praca.pl, jobs.pl, randstad.pl (можно искать на английском), interkadra.pl, infopraca.pl, gazetapraca.pl, gowork.pl, gumtree.pl.





Как только вы нашли подходящий оффер, отправляйте уже подготовленное резюме. Оно должно впечатлить работодателя, чтобы он захотел нанять вас, а не поляка, с которым будет меньше бумажных вопросов.





Если вы понравитесь уже на этом этапе, вам предложат пройти собеседование по телефону или в скайпе. А получив приглашение, смело можно идти за визой в посольство.









Шаг 4. Ищем квартиру

Вы – легальный мигрант, а значит пора заняться поиском жилья. Сделать это не так просто – традиционно люди не очень хотят сдавать жилье приезжим, плюс, чтобы дистанционные поиски увенчались успехом, нужно знать польский для переписки с хозяином.





Средняя цена за комнату в Варшаве – 200 евро, за квартиру целиком – 500-900. Например, в Гданьске «трешка» стоит 650 евро в месяц (коммунальные услуги уже включены), «двушка» недалеко от центра Вроцлава – 500 евро. В Лодзи та же сумма, но в нее будут включены все дополнительные оплаты.





Нужно помнить про залог, который потребует арендодатель – обычно это плата за два месяца вперед.





Беларуские экспаты не советуют обращаться в агентства по недвижимости, потому что смысла переплачивать за поиски нет, а наткнуться на недобросовестный сервис проще простого.





Самостоятельно можно искать на сайтах: gratka.pl, olx.pl, gumtree.pl, otodom.pl.





Есть вариант и для тех, кто предпочитает спонтанные переезды без предварительной подготовки – найти квартиру уже в Польше. В этом случае жить можно в хостеле (в помощь Booking и Airbnb) или в отеле.





Шаг 5. Рассчитываем бюджет и подушку безопасности

Аренда жилья – самая крупная, но не последняя трата. В бюджет нужно заложить и еду. Живущие в Польше беларусы сходятся в одной цифре – минимум 200 долларов в месяц на продукты. Еще 50 долларов уйдет на связь (интернет и телефон), плюс непредвиденные расходы – 200 долларов.





В итоге в первый месяц уйдет около 1000 долларов. Даже если вы едете по приглашению работодателя и сразу начнете работать, вам нужна подушка безопасности эквивалента ваших беларуских расходов за два-три месяца.





Не думайте, что сможете сэкономить, опыт многих мигрантов показывает, что в первые месяцы жить без крупных трат невозможно.







Шаг 6. Собираем вещи в чемоданы и покупаем билет в один конец

Перед отъездом важно пройти все медицинские обследования – не жалейте на это время и деньги. В Польше страховая медицина. Хорошо, если приглашающая вас компания дает вам страховку – такое бывает нечасто, тем более стоматолога вам точно не покроют.





Но если вы едете «в никуда», думая, что разберетесь на месте, то проверить свое здоровье перед трипом точно не помешает. Дополнительно соберите аптечку со всем необходимым, потому что беларуские лекарства дешевле. И те, что в Польше вам выпишет врач, здесь будут продаваться без рецепта.





Важный вопрос: что брать с собой? Одни говорят, что нужен минимум вещей, потому что все полотенца и кастрюли можно крайне дешево купить в Ikea, другие – что нужно забирать всё и сразу, чтобы не тратиться.





Решение за вами. Но помните: чужие советы можно слушать, но главное не забывать просчитать свои личные риски и постараться обезвредить их заранее.