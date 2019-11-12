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Долги для погашения долгов: Беларусь займет у западных банков $1,35 млрд

13.11.2019 13:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство финансов Беларуси начало собирать заявки от заинтересованных иностранных банков на организацию размещения евробондов в 2020 году.

«Собираются заявки у потенциально заинтересованных банков», - сообщил представитель пресс-службы Минфина агентству «Интерфакс-Запад», комментируя ситуацию с подготовкой к размещению нового выпуска евробондов.

Минфин уже сообщал, что намерен разместить в 2020 году на внешнем рынке государственные облигации на $1,35 млрд для рефинансирования обязательств по внешнему госдолгу.

Окончательного решения по срокам размещения еще не принято, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Минфин Беларуси в 2020 году планирует несвязанные заимствования на $1,95 млрд, в том числе евробонды на $1,35 млрд и валютные гособлигации на внутреннем рынке на $600 млн.
 
 
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Министерство финансов Беларуси начало собирать заявки от заинтересованных иностранных банков на организацию размещения евробондов в 2020 году.
 
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