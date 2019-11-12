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«Заславский замок» купили, а строить будут? Что сейчас происходит с недостроенным комплексом

13.11.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Живописный долгострой под Заславлем, который задумывался как гостиничный комплекс «Заславский замок», похоже, пытаются реанимировать. По крайней мере, после многих лет забвения новые владельцы начали подготовительные работы к реконструкции. Как выглядит «замок» сейчас и какие работы там уже ведутся?


Фото: Глеб Малофеев

В мае этого года долгострой был выставлен на аукцион за одну базовую. Покупателем стала компания ООО «ЛюксНСК» — после упорных торгов недостроенный комплекс на въезде в Заславль достался ей за один миллион рублей. Что представлял собой предмет торга? Главный объект комплекса — огромное здание (8,5 тысячи квадратных метров) из красного кирпича с черепичной крышей, отдаленно напоминающее замок. К нему прилагается девять коттеджей, находящихся позади, офисное здание, подземные сооружения и 13 гектаров земли. И все это — на берегу Заславского водохранилища. По нашей информации, «замок конца прошлого века» должен стать гостиничным комплексом.


Недострой был изъят у компании «Заславльский замок» в 2016 по указу президента и выставлен на аукцион

Сейчас территория комплекса огорожена лишь номинально — просто натянута на вбитые колышки лента и поставлены плакаты, гласящие, что вход и въезд на территорию запрещены.


Фото: Глеб Малофеев

За два года (наш журналист был здесь в октябре 2017 года) над комплексом хорошо «поработали» мародеры — центральное здание лишилось пластиковых окон, вырванными оказались и мансардные окна.




Печальный вид и у девяти несостоявшихся коттеджей — в некоторых обвалились стены, перекрытия. Вероятно, снести их и построить что-то новое обойдется дешевле.

Еще из изменений — стало заметно чище. Нашли и тех, кто порядок наводит — двух мужчин, которые складывали пиломатериалы. Появилось и новое «здание» — сарай-бытовка из досок.


— Мы здесь всю территорию очищали от зарослей — за столько лет тут деревья прямо в зданиях выросли, — говорят они.

У комплекса появился и сторож. Он говорит, что охранять «замок» нужно было раньше — все ценное растащили. Теперь он сторожит объект больше от посещения «постороннними лицами».


Офисная часть сохранилась лучше всего

— Недавно наркоманов гоняли — забрались внутрь здания, костер развели, — говорит он.

С его слов, к строительным работам еще не приступали — сейчас ведется обследование комплекса. В ближайшее время вокруг замка должен появиться настоящий забор.


По условиям аукциона, завершить строительство нужно будет до конца 2024 года. Когда же на территории начнутся строительные работы — неизвестно, связаться с руководством компании нам не удалось.

Что такое «Заславльский замок»?

История замка-мотеля началась в 1991-м. Местные жители говорят, что изначально он принадлежал мэру Заславля Александру Лисничуку, убитому в 1993 году. Официального подтверждения этого факта мы не нашли. Известно же другое — кооперативу «Рагнеда» на берегу Заславского водохранилища между деревней Гонолес и городом Заславлем рядом с оживленной автотрассой на Молодечно был выделен земельный участок в 13 гектаров. Строительство начали в 1992-м, чуть позже концепция трансформировалась: кооператоры замахнулись на строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса с рестораном и казино.

Но закончить строительство не получилось до сих пор — за почти 30 лет менялись владельцы и названия компаний, но объект так и остался недостроем. В 2016 году участок со зданиями изъяли.

 
 
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Что происходит на территории недостроенного гостиничного комплекса в начале Заславля?
 
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