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В Минске запустили сервис, где кафе и рестораны распродают остатки еды с большими скидками
Источник материала: Tut.by
В Минске запустили сервис по продаже остатков еды с большими скидками из кафе и ресторанов. Узнали, как это будет работать.
Сервис называется «Смачнаежки», его механика устроена так: рестораны, кафе и пекарни ежедневно за час до времени утилизации выставляют блюда или продукты для акции с описанием и ценой. Скидки обещают до 75%.
Вся информация сразу появляется в
Это просрочка?
Создатели сервиса объясняют: еда, которую выставляют заведения, не просроченная, ее нужно забрать в течение часа после приготовления. Это те блюда, которые могли остаться в заведении от обеденного меню, или выпечка этого дня в пекарнях, где пекут ежедневно, или официант перепутал заказ, а блюдо уже приготовили. В заведениях также остается много продуктов после доставок — еда пропадает, так как заказавшие ее не берут трубку и не открывают дверь.
К инициативе уже присоединилось 9 столичных заведений: «Хинкальня» и «Грузин.by», Briosh, BonJeni и «Пекарня Дражина», Ayahuasca Social Club, «Винный шкаф», «Пересмешник», «Клумба».
— Это другой образ мышления: люди не зацикливаются на внешнем виде продукта и не гонятся за только что приготовленной горячей булочкой. Уверена, что белорусы давно уже готовы к такому шагу, просто многие даже не знают, что можно делать по-другому, не тратить дополнительные ресурсы на утилизацию, не выбрасывать еду на свалку, — объясняет идею организатор сервиса Ольга Гринева.
Проект уже стартовал. В день может быть как 10 предложений от заведений, так и 0. Все зависит о того, появятся ли излишки у заведения или нет.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис будет работать через телеграм-канал. Еду нужно забрать из заведения в течение часа.
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