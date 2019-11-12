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В Минске запустили сервис, где кафе и рестораны распродают остатки еды с большими скидками

13.11.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске запустили сервис по продаже остатков еды с большими скидками из кафе и ресторанов. Узнали, как это будет работать.

Сервис называется «Смачнаежки», его механика устроена так: рестораны, кафе и пекарни ежедневно за час до времени утилизации выставляют блюда или продукты для акции с описанием и ценой. Скидки обещают до 75%.


Скриншот телеграм-канала. Так выглядит объявление о продаже порции паштета из печени за 4 рубля, когда в обычном меню такая закуска стоит 7 рублей.

Вся информация сразу появляется в Telegram-канале. Покупатель расплачивается за еду через сайт и получает электронный чек, с которым он может в течение часа забрать блюдо в ресторане.

Это просрочка?

Создатели сервиса объясняют: еда, которую выставляют заведения, не просроченная, ее нужно забрать в течение часа после приготовления. Это те блюда, которые могли остаться в заведении от обеденного меню, или выпечка этого дня в пекарнях, где пекут ежедневно, или официант перепутал заказ, а блюдо уже приготовили. В заведениях также остается много продуктов после доставок — еда пропадает, так как заказавшие ее не берут трубку и не открывают дверь.

К инициативе уже присоединилось 9 столичных заведений: «Хинкальня» и «Грузин.by», Briosh, BonJeni и «Пекарня Дражина», Ayahuasca Social Club, «Винный шкаф», «Пересмешник», «Клумба».

— Это другой образ мышления: люди не зацикливаются на внешнем виде продукта и не гонятся за только что приготовленной горячей булочкой. Уверена, что белорусы давно уже готовы к такому шагу, просто многие даже не знают, что можно делать по-другому, не тратить дополнительные ресурсы на утилизацию, не выбрасывать еду на свалку, — объясняет идею организатор сервиса Ольга Гринева.

Проект уже стартовал. В день может быть как 10 предложений от заведений, так и 0. Все зависит о того, появятся ли излишки у заведения или нет.

Фудсейвинг — популярное социально-экологическое движение по спасению пригодной к употреблению еды. Движение появилось в Германии в 2012 году, прижилось в Австрии и Швейцарии и сейчас распространяется во многих других странах. Речь не идет о просроченных продуктах, это спасение еды, которую приготовили для шведского стола, продуктов из открытых упаковок, блюд или изделий, которые не будут привлекательно выглядеть на витрине для продажи на следующий день.

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Теги: Минск
 
 
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Сервис будет работать через телеграм-канал. Еду нужно забрать из заведения в течение часа.
 
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