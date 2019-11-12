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Разбираемся со специалистом, как купить собственную квартиру быстро и выгодно

13.11.2019 13:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Разбираемся со специалистом, как купить собственную квартиру быстро и выгодно
Разбираемся со специалистом, как купить собственную квартиру быстро и выгодно

— Какие финансовые инструменты сейчас доступны для покупки квартиры в новостройке?

— Сейчас купить квартиру можно в рассрочку, кредит и лизинг. Наиболее популярными являются кредиты на строительство, поскольку в большинстве случаев банки предоставляют отсрочку выплат по основному долгу на один-полтора года. Это уменьшает ежемесячные выплаты, и у человека остаются деньги, например, на ремонт. Кроме того, последнее время кредиты стремительно дешевеют.

 
 
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