Источник материала: Myfin



Разбираемся со специалистом, как купить собственную квартиру быстро и выгодно

— Какие финансовые инструменты сейчас доступны для покупки квартиры в новостройке?

— Сейчас купить квартиру можно в рассрочку, кредит и лизинг. Наиболее популярными являются кредиты на строительство, поскольку в большинстве случаев банки предоставляют отсрочку выплат по основному долгу на один-полтора года. Это уменьшает ежемесячные выплаты, и у человека остаются деньги, например, на ремонт. Кроме того, последнее время кредиты стремительно дешевеют.