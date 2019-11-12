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«Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила». Что наговорил Лукашенко в Австрии

13.11.2019 14:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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11 ноября Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию, где местный журналист успел лично назвать президента «авторитарным лидером». Спустя день, 12 ноября, Лукашенко поучаствовал в австрийско-беларуском бизнес-форуме, где экспрессивно призывал австрийцев заинтересоваться беларусами и объединяться бизнесам. Пресс-служба подробно цитировала президента, а мы решили привести топ его самых сочных высказываний.

О диктатуре 

«Меня тут многие журналисты, политики упрекали: да у вас авторитаризм, диктатура… Я им сразу говорю: вы у бизнесменов своих спросите, их эта диктатура в Беларуси устраивает? Если устраивает, то я буду ориентироваться на них!»

Об эталонной демократии в Беларуси

«Что заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии. Правда, я тоже сегодня сказал политикам в Австрии (не столько Австрии, сколько всем на Западе, кто меня пытается критиковать): смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси. Потому что мы видим, какие процессы происходят».

О похоронах из-за демократии

«В эпоху глобализма с этим [нелегальной миграцией] бороться очень сложно. И смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила. Я этого не хочу. Я это говорю вам, как друзьям. И прежде чем критиковать кого-то, надо вникнуть в ситуацию, которая складывается в той или иной стране».

Об угрозах

«Самое главное – вам не надо приносить чемоданы денег на взятки. Если вы только это сделаете, вас никогда не будет в Беларуси. Точнее, будете, но только в местах не столь отдаленных. Поэтому вас предупреждаю: никаких взяточничества и коррупции мы не потерпим. Приходите честно, открыто, прозрачно. Если мы договоримся, мы всегда исполним свои обязательства, даже если потом окажется, что это во вред нашей стране. Договор дороже денег!»

О вступлении в ВТО – вдруг пригодиться

«Хотя не очень торопимся [Вступить в ВТО]. Потому что, честно говоря, после всех заявлений господина Трампа, я не знаю, что будет с ВТО. Де-факто, она уже не существует. И это признают многие крупные государства. Но работаем [над вступлением], а вдруг пригодится».

О пакостях для Австрии

«Даже в самые непростые времена Минск никогда не рассматривал вопрос о применении ответных ограничительных мер в отношении австрийских граждан и субъектов хозяйствования и ЕС в целом. А могли бы напакостить вам очень сильно».

О позоре

«Представьте потенциалы двух стран, через нас проходят огромные не только логистические пути, но и финансовые, материальные ресурсы. Чего тут про 200 миллионов долларов говорить? Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить».

На обложке: дизайнерские презервативы от минского художника Мити Писляка.

Читайте по теме: «Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед». 65 самых эпичных цитат Александра Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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11 ноября Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию, где местный журналист успел лично назвать президента «авторитарным лидером». Спустя день, 12...
 
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