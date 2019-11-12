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«Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила». Что наговорил Лукашенко в Австрии
Источник материала: KYKY>
11 ноября Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию, где местный журналист успел лично
О диктатуре
«Меня тут многие журналисты, политики упрекали: да у вас авторитаризм, диктатура… Я им сразу говорю: вы у бизнесменов своих спросите, их эта диктатура в Беларуси устраивает? Если устраивает, то я буду ориентироваться на них!»
Об эталонной демократии в Беларуси
«Что заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии. Правда, я тоже сегодня сказал политикам в Австрии (не столько Австрии, сколько всем на Западе, кто меня пытается критиковать): смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси. Потому что мы видим, какие процессы происходят».
О похоронах из-за демократии
«В эпоху глобализма с этим [нелегальной миграцией] бороться очень сложно. И смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила. Я этого не хочу. Я это говорю вам, как друзьям. И прежде чем критиковать кого-то, надо вникнуть в ситуацию, которая складывается в той или иной стране».
Об угрозах
«Самое главное – вам не надо приносить чемоданы денег на взятки. Если вы только это сделаете, вас никогда не будет в Беларуси. Точнее, будете, но только в местах не столь отдаленных. Поэтому вас предупреждаю: никаких взяточничества и коррупции мы не потерпим. Приходите честно, открыто, прозрачно. Если мы договоримся, мы всегда исполним свои обязательства, даже если потом окажется, что это во вред нашей стране. Договор дороже денег!»
О вступлении в ВТО – вдруг пригодиться
«Хотя не очень торопимся [Вступить в ВТО]. Потому что, честно говоря, после всех заявлений господина Трампа, я не знаю, что будет с ВТО. Де-факто, она уже не существует. И это признают многие крупные государства. Но работаем [над вступлением], а вдруг пригодится».
О пакостях для Австрии
«Даже в самые непростые времена Минск никогда не рассматривал вопрос о применении ответных ограничительных мер в отношении австрийских граждан и субъектов хозяйствования и ЕС в целом. А могли бы напакостить вам очень сильно».
О позоре
«Представьте потенциалы двух стран, через нас проходят огромные не только логистические пути, но и финансовые, материальные ресурсы. Чего тут про 200 миллионов долларов говорить? Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить».
На обложке: дизайнерские презервативы от минского художника Мити Писляка.
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