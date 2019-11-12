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Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?
Источник материала: СТВ
В парке на Матусевича ведётся большая реконструкция. Здесь заменят покрытие центральной аллеи, сообщили в программе
Также обустроят новую сеть освещения и высадят множество деревьев и кустарников.
После реконструкции зона станет более уютной и приспособленной для разных видов отдыха. Там появится поле для мини-футбола, волейбола и площадка для катка. Для самых маленьких оборудуют детские игровые зоны.
А в целях безопасности на всех площадках уложат резиновую плитку. К слову, зона отдыха будет доступна и для малоподвижных жителей.
Работы планируется завершить до конца нынешнего года.
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Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?
В парке на Матусевича ведётся большая реконструкция. Здесь заменят покрытие центральной аллеи, сообщили в программе «Большой город». Вместо каменного отсева...
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