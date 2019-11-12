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Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?

13.11.2019 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В парке на Матусевича ведётся большая реконструкция. Здесь заменят покрытие центральной аллеи, сообщили в программе «Большой город». Вместо каменного отсева появится современный тротуар из мелкоштучной плитки.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?

Также обустроят новую сеть освещения и высадят множество деревьев и кустарников.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?

После реконструкции зона станет более уютной и приспособленной для разных видов отдыха. Там появится поле для мини-футбола, волейбола и площадка для катка. Для самых маленьких оборудуют детские игровые зоны.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?

А в целях безопасности на всех площадках уложат резиновую плитку. К слову, зона отдыха будет доступна и для малоподвижных жителей.

Каток, современная плитка, новые освещение и растения: когда в парке на Матусевича закончится реконструкция?

Работы планируется завершить до конца нынешнего года.
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В парке на Матусевича ведётся большая реконструкция. Здесь заменят покрытие центральной аллеи, сообщили в программе «Большой город». Вместо каменного отсева...
 
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