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Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация

13.11.2019 14:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Инициатива, которая обязательно понравится велосипедистам. Минчанам предложат хранить свой двухколесный транспорт в пустующих подвалах, сообщили в программе «Большой город».

Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация

Велосезон на финише, и многие горожане сталкиваются с вопросом, где же их средство передвижения может перезимовать. Особенно актуальна эта проблема будет для тех, у кого в семье несколько двухколесных. А потому специалисты комитета госимущества занялись поиском мест для аренды под подземную велопарковку.

Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация

По предварительным подсчетам, таких подвальных и цокольных помещений в Минске более 200. Вскоре их список появится на сайте Мингорисполкома.

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Теги: Минск
 
 
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Инициатива, которая обязательно понравится велосипедистам. Минчанам предложат хранить свой двухколесный транспорт в пустующих подвалах, сообщили в программе...
 
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