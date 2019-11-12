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Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация
Источник материала: СТВ
Инициатива, которая обязательно понравится велосипедистам. Минчанам предложат хранить свой двухколесный транспорт в пустующих подвалах, сообщили в программе
Велосезон на финише, и многие горожане сталкиваются с вопросом, где же их средство передвижения может перезимовать. Особенно актуальна эта проблема будет для тех, у кого в семье несколько двухколесных. А потому специалисты комитета госимущества занялись поиском мест для аренды под подземную велопарковку.
По предварительным подсчетам, таких подвальных и цокольных помещений в Минске более 200. Вскоре их список появится на сайте Мингорисполкома.
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Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация
Инициатива, которая обязательно понравится велосипедистам. Минчанам предложат хранить свой двухколесный транспорт в пустующих подвалах, сообщили в программе...
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