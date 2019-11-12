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Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

13.11.2019 14:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе.

По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади и переулки ушли под воду.

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предупредил о серьезном ущербе. Сейчас уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Больше воды было только в 1966 году.

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Уже несколько человек погибли из-за паводка.

Местные жители пытаются откачать воду из своих домов, а туристы таскают тяжелые чемоданы, находясь по колено в воде.

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Легендарная площадь Сан-Марко особенно подвержена воздействию приливов, так как она расположена в одной из самых низких частей города. 

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Собор Святого Марка затопляет шестой раз за 1200 лет. Интересно, что четыре наводнения произошли за последние 20 лет.

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города (смотрите здесь).

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Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе. По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади...
 
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