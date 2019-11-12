Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе.

По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади и переулки ушли под воду.





Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предупредил о серьезном ущербе. Сейчас уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Больше воды было только в 1966 году.





Уже несколько человек погибли из-за паводка.

Местные жители пытаются откачать воду из своих домов, а туристы таскают тяжелые чемоданы, находясь по колено в воде.









Легендарная площадь Сан-Марко особенно подвержена воздействию приливов, так как она расположена в одной из самых низких частей города.









Собор Святого Марка затопляет шестой раз за 1200 лет. Интересно, что четыре наводнения произошли за последние 20 лет.