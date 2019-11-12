|
Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе.
По
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предупредил о серьезном ущербе. Сейчас уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Больше воды было только в 1966 году.
Уже несколько человек погибли из-за паводка.
Местные жители пытаются откачать воду из своих домов, а туристы таскают тяжелые чемоданы, находясь по колено в воде.
Легендарная площадь Сан-Марко особенно подвержена воздействию приливов, так как она расположена в одной из самых низких частей города.
Собор Святого Марка затопляет шестой раз за 1200 лет. Интересно, что четыре наводнения произошли за последние 20 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе. По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)