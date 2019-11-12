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К каким заболеваниям может привести стресс?

13.11.2019 14:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

К каким заболеваниям может привести стресс, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:
Стресс это фактор риска фактически всех неинфекционных заболеваний. Почему мы и проводим акцию, которая идет по профилактики и стрессов в том числе, потому что от влияния вашей нервной системы зависит работа сердечно-сосудистой системы это доказано.

9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медицинские осмотры, где можно задать любой вопрос врачу

От влияния стресса, от вашей загруженности, каких-либо жизненных ситуаций человек может прийти и к сахарному диабету первого типа. Если мы с вами говорим о стрессе, то онкологические заболевания, ни для кого не секрет, тоже могут быть.

К каким заболеваниям может привести стресс?

 

Люди в материале: Снежана Кавриго
 
Теги: Минск
 
 
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К каким заболеваниям может привести стресс, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:Стресс –...
 
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