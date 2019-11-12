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К каким заболеваниям может привести стресс?
Источник материала: СТВ
К каким заболеваниям может привести стресс, рассказали в программе «
Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:
9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медицинские осмотры, где можно задать любой вопрос врачу
От влияния стресса, от вашей загруженности, каких-либо жизненных ситуаций человек может прийти и к сахарному диабету первого типа. Если мы с вами говорим о стрессе, то онкологические заболевания, ни для кого не секрет, тоже могут быть.
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К каким заболеваниям может привести стресс, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:Стресс –...
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