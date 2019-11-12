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Можно задать вопрос профильному врачу. Социсследование для женщин стартовало в Беларуси
Источник материала: СТВ
О социологическом исследовании для женщин рассказали в программе «
Социологическое исследование, касающееся женского здоровья, стартовало в Беларуси. Онлайн-опрос будет анонимным. Во время анкетирования каждая участница сможет задать вопрос профильному специалисту и квалифицированный ответ придет на электронную почту.
По данным Белстата, 78% белорусов одним из главных жизненных ценностей называют здоровье, при этом медики констатируют реальную заботу о себе для большинства наших женщин, увы, не в числе приоритетов. Это касается и здорового образа жизни, и рекомендуемых регулярных профилактических просмотров у маммолога, женского врача и других специалистов.
Исследование касается таких направлений, как гинекология, эндокринология, кардиология, эстетическая медицина и психотерапия. Принять участие в онлайн-опросе можно до 25 ноября.
9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медицинские осмотры, где можно задать любой вопрос врачу
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О социологическом исследовании для женщин рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Социологическое исследование, касающееся женского здоровья,...
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