Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус

Источник материала: СТВ

К концу года в Минске откроют новый корпус городской детской инфекционной клинической больницы, сообщили в программе «Большой город» .





Здесь разместится диагностическое отделение и палаты более чем на 200 мест.





Обновят и аппаратуру: в новый корпус закупили компьютерный томограф, высокотехнологичный аппарат УЗИ и цифровой рентген.





Сейчас завершают отделочные работы.





