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Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус
Источник материала: СТВ
К концу года в Минске откроют новый корпус городской детской инфекционной клинической больницы, сообщили в программе
Здесь разместится диагностическое отделение и палаты более чем на 200 мест.
Обновят и аппаратуру: в новый корпус закупили компьютерный томограф, высокотехнологичный аппарат УЗИ и цифровой рентген.
Сейчас завершают отделочные работы.
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Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус
К концу года в Минске откроют новый корпус городской детской инфекционной клинической больницы, сообщили в программе «Большой город». Здесь разместится...
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