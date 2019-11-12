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Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус

13.11.2019 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

К концу года в Минске откроют новый корпус городской детской инфекционной клинической больницы, сообщили в программе «Большой город».

Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус

Здесь разместится диагностическое отделение и палаты более чем на 200 мест.

Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус

Обновят и аппаратуру: в новый корпус закупили компьютерный томограф, высокотехнологичный аппарат УЗИ и цифровой рентген.

Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус

Сейчас завершают отделочные работы.

Палаты более чем на 200 мест и новое оборудование: в детской инфекционной больнице в Минске появится новый корпус

 

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Теги: Минск
 
 
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К концу года в Минске откроют новый корпус городской детской инфекционной клинической больницы, сообщили в программе «Большой город». Здесь разместится...
 
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