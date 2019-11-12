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Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии

13.11.2019 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Боливии. В Боливии новый президент: на фоне протестов в стране, отставки Эво Моралеса и высшего руководства обязанности главы государства взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии

Жанин Аньес пообещала как можно скорее провести новые президентские выборы. Переход полномочий одобрил Конституционный суд страны.

Между тем, получивший политическое убежище в Мексике Эво Моралес осудил решение сенатора. Беспорядки на улицах боливийских городов продолжаются.

Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии

По последним данным, жертвами столкновений стали 7 человек, ещё десятки пострадали. Люди поджигают и нападают на дома ушедших в отставку чиновников, среди них и бывшая резиденция экс-президента. Задержано 170 человек.

Жанин Аньес временно заняла пост президента Боливии

Люди в материале: Жанин Аньес, Эво Моралес
 
 
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Новости Боливии. В Боливии новый президент: на фоне протестов в стране, отставки Эво Моралеса и высшего руководства обязанности главы государства взяла на себя...
 
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