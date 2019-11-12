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Бегун несколько месяцев не может вернуть взнос за Минский полумарафон. Кто виноват?

13.11.2019 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился минчанин Дмитрий, который несколько месяцев не может получить обратно взнос участника Минского полумарафона. GO.TUT.BY выяснил, как работает механизм возврата.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий рассказал, что в числе первых — еще в мае — зарегистрировался на Минский полумарафон. Но в августе у него случилось ЧП. Врачи диагностировали артрит, с которым преодоление дистанции было невозможным.

Вернуть взнос — 45 рублей — по правилам забега Дмитрий имел право: на руках у него было заключение доктора. Однако деньги мужчина забрать так и не смог: пробовал сделать это на соревновании — но «ответственного» за выдачу так и не дождался, а после забега не смог связаться с организаторами — номер был недоступен. Ему пообещали перезвонить.

— В указанный день со мной, естественно, никто не связался, а телефон
этот и вовсе стал недоступен (и недоступен до сих пор). 

Бегун связался с организаторами по электронной почте. На этот раз попросили переслать подтверждающие документы — что Дмитрий и сделал. Но ответа (и денег) снова не получил.

Чтобы уточнить, как работает механизм возврата, GO.TUT.BY обратился в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Там проверили списки и заверили: деньги Дмитрия ждут его еще с сентября, но участнику не смогли дозвониться из-за некорректно указанного номера в заявлении.

Также организаторы полумарафона рассказали, что всего взносы возвращают 15 зарегистрированным, но не вышедшим по медицинским показаниям на старт атлетам. Для этого требовалось предварительно предоставить справку о состоянии здоровья (оригинал или копию в хорошем качестве) и заявление, а после этого самостоятельно прийти за деньгами с паспортом в федерацию.

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