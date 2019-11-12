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Сериал "Друзья" может получить продолжение

13.11.2019 14:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сериал "Друзья" может получить продолжение
www.globallookpress.com

Компания HBO всерьез задумалась снять продолжение легендарного сериала "Друзья", сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал "Друзья" может получить продолжение Актеры знаменитого сериала «Друзья» вновь встретятся на съемочной площадке

По данным источника, компания HBO ведет переговоры с актерами проекта, который шел в эфире 10 сезонов. В частности, телекомпания хочет заполучить Мэтта ЛеБлана, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, которые исполнили главные роли.

Переговоры находятся на ранней стадии. Согласно данным издания точных договоренностей пока нет, и все может развалиться. Напомним, что комедийный сериал "Друзья" рассказывает о шести друзьях, которые проживают на Манхэттене. Проект выходил в эфир с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов.

 
 
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Проект выходил в эфир с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов.
 
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