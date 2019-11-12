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Россия поставит на дежурство гиперзвуковое супероружие в ближайшие недели

13.11.2019 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели. В настоящее время ведутся работы по подготовке и загрузке ракет в шахты, сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.


Скриншот из видео Минобороны РФ

«В конце ноября-начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов «Авангард», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в настоящее время в позиционном районе «ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия».

В РВСН по телефону не стали комментировать предоставленную источником информацию. ТАСС направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ.

Как сообщал ТАСС в октябре прошлого года другой источник в «оборонке», на боевое дежурство в ВС РФ должны поступить два полка «Авангардов» по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

О подписанном контракте на серийное производство комплексов «Авангард» сообщил в марте 2018 года занимавший тогда должность замминстра обороны Юрий Борисов. В декабре 2018 года командующий РВСН Сергей Каракаев отмечал, что первые комплексы «Авангард» заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.

О комплексе «Авангард»

«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На коллегии Минобороны РФ в конце 2018 года президент РФ отметил факт начала серийного производства ракетного комплекса «Авангард». Путин тогда подчеркнул, что «Авангард», наряду с ракетами «Сармат», комплексами «Кинжал» и «Пересвет», кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия».

 
 
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Сообщается, что ракета может летать со скоростью более чем в 20 Маха.
 
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