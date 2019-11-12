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Тест: отгадайте 20 звездных футболистов 90-х и 2000-х!

13.11.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду символизирует последнее футбольное десятилетие. Многие эксперты считают, что мы наблюдаем за игрой лучших форвардов в истории. Но и предыдущее поколение подарило игре №1 немало талантливых исполнителей. А вы сможете вспомнить главных звезд футбола конца 90-х и начала 2000-х по нашим подсказкам? Мы загадали 20 игроков.

 
 
 
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Соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду символизирует последнее футбольное десятилетие. Многие эксперты считают, что мы наблюдаем за игрой лучших...
 
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