Тест: отгадайте 20 звездных футболистов 90-х и 2000-х!

Источник материала: Tut.by

Соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду символизирует последнее футбольное десятилетие. Многие эксперты считают, что мы наблюдаем за игрой лучших форвардов в истории. Но и предыдущее поколение подарило игре №1 немало талантливых исполнителей. А вы сможете вспомнить главных звезд футбола конца 90-х и начала 2000-х по нашим подсказкам? Мы загадали 20 игроков.