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McLaren показала свою самую легкую дорожную модель - Elva

13.11.2019 14:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изначально эту машину планировалось показать еще минувшим летом, но в итоге дебют задержался до ноября — рассекреченный сегодня новый родстер Elva пополнит топовую линейку Ultimate Series, которая включает самые мощные и темпераментные модели, выпускаемые компанией McLaren.


Новинка названа в честь инжиниринговой компании Elva из Сассекса, которая в 60-х гг. создала шасси для гоночных спидстеров McLaren M1A, M1B и M1C. Собственно, эти машины и стали источником вдохновения для разработчиков Elva. Открытый кузов спидстера лишен лобового стекла (впрочем, на некоторых рынках оно войдет в перечень опций), крыши и боковых стекол также не предусмотрено — в итоге удалось создать самую легкую из всех дорожных машин McLaren.



При этом фирма так и не обмолвилась, сколько же весит двухместная Elva — известно, что кузовные панели изготовлены из карбона. Похоже, что без хлопот с аэродинамикой не обошлось: уменьшить завихрения воздушного потока в салоне призваны различные ухищрения (речь идет о фирменной системе активной аэродинамики Active Air Management System).


В «базе» у Elva нет даже аудиосистемы, зато оба кресла имеют углепластиковые каркасы. Управление большинством функций возложено на центральный 8-дюймовый тачскрин, а позади сидений — пара «выпуклостей», под которыми есть небольшие отсеки для гоночных шлемов.


Силовой агрегат у заднеприводной Elva — 4-литровый битурбо-V8 мощностью 815 л. с. (крутящий момент равен 800 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом», разгоняющий спидстер до первой «сотни» менее чем за три секунды.


Тираж Elva ограничат 399 экземплярами, прием заказов McLaren уже начала — цены начинаются от 1 425 000 фунтов. Доставка первых товарных машин клиентам обещана ближе к концу 2020 года.

 
 
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Рассекреченный сегодня новый родстер McLaren Elva пополнит топовую линейку Ultimate Series, которая включает самые мощные и темпераментные модели, выпускаемые компанией из...
 
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