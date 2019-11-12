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Началась поставка оборудования для модернизации информационных сетей в «Брузгах» и «Берестовице»
13.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Поступила первая партия оборудования.
Началась поставка оборудования для модернизации локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» на белорусско-польской границе. Об этом
Поступила первая партия оборудования, в том числе компьютеры и другая оргтехника.
«Полная модернизация локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска на белорусско-польской границе направлена в первую очередь на усиление безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих
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Поступила первая партия оборудования. Началась поставка оборудования для модернизации локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица»...
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