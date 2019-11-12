Началась поставка оборудования для модернизации информационных сетей в «Брузгах» и «Берестовице»

Источник материала: Вороновская газета





Поступила первая партия оборудования.

Началась поставка оборудования для модернизации локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Поступила первая партия оборудования, в том числе компьютеры и другая оргтехника.

«Полная модернизация локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска на белорусско-польской границе направлена в первую очередь на усиление безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу «, — отметили в таможне.

Модернизация является частью крупного проекта международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», финансируемого по программе трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина» на 2014-2020 годы. Гродненская региональная таможня выступает главным бенифициаром проекта. Общий финансовый вклад Европейского союза в модернизацию — порядка 1 млн евро.

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