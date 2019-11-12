Налоговая: подоходный налог при выплате дивидендов нерезидентам

Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует, что с 1 января 2019 года пунктами 5 и 6 статьи 214 Налогового кодекса Республики Беларусь установлены пониженные (льготные) ставки подоходного налога в отношении дивидендов, выплачиваемым физическим лицам.

- 6 процентов, если прибыль не распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации - резидентами Республики Беларусь в течение трех предшествующих календарных лет подряд;

- 0 процентов, если прибыль не распределялась между указанными лицами в течение пяти предшествующих календарных лет подряд.

Поскольку вышеуказанными нормами не урегулирован порядок налогообложения дивидендов, распределяемых между участниками (акционерами) белорусской организации - нерезидентами Республики Беларусь, то льготные ставки могут применяться только к доходам, получаемым физическими лицами - резидентами Республики Беларусь. Для их применения необходимо, чтобы в течение трех либо пяти лет подряд у организации имелась возможная к распределению (но не распределенная между участниками (акционерами) такой организации - резидентами Республики Беларусь) прибыль.

Таким образом, указанные ставки не могут применяться белорусской организацией, участниками которой являются только нерезиденты Республики Беларусь, независимо от периода, в течение которого прибыль не распределялась.

Также указанные ставки не могут применяться белорусской организацией, участниками которой являются как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь, при выплате дивидендов физическим лицам - нерезидентам.



