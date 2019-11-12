Предприниматели снова пожаловались президенту. Что они просят отрегулировать на этот раз?

Источник материала: Виртуальный Брест

Предприниматели отправили очередное обращение президенту. Они просят главу государства поручить правительству разобраться с проблемой ненормированного рабочего графика у тех ипэшников, которые не нанимают работников. Некоторым приходится работать по 8−10 часов в день 6−7 дней в неделю. Копию письма ИП также направили совету по развитию предпринимательства при президенте. Об этом сообщают в общественном объединении «Перспектива».

Александра Квиткевич, TUT.BY

Предприниматели с этим вопросом обращались в Минтруда. Они просили инициировать изменение законодательства, которое регулирует режим работы ИП, которые не нанимают сотрудников. Дело в том, что по закону они должны работать все время, когда открыт торговый центр или рынок. Если ИП не исполняет это требование, его могут оштрафовать. И тем предпринимателям, которые работают без наемных сотрудников, приходится все время находиться на работе, а это по 8−10 часов 6, а то и все 7 дней в неделю. ИП говорят, что им необходимо время и для закупки товаров, и на то, чтоб подать отчетность. Кроме того, для предпринимателей не предусмотрены отпуска.

В Минтруда пояснили, что «индивидуальный предприниматель , работающий на своем торговом месте, не является работником, не состоит в трудовых отношениях с нанимателем и, следовательно, нормы законодательства о труде, включая нормы о рабочем времени, времени отдыха, трудовых отпусках, на него не распространяются».

То есть из ответа ведомства следует, что ИП должны работать без отпусков и неограниченное количество времени. Предприниматели считают это дискриминацией и ущемлением прав. Они хотят, чтобы закон о труде и нормах рабочей недели распространялся и на них. Они просят президента поручить Совмину разобраться в проблеме и найти компромиссный вариант.

Ранее предприниматели обращались к президенту с просьбой разрешить им ставить киоски возле остановок в Минске, а также просили о встрече с главой государства, чтобы обсудить проблемы малого бизнеса.