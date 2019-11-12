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Трамп предложил Эрдогану 100 миллиардов долларов

13.11.2019 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Трамп предложил Эрдогану 100 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских С-400.

Как сообщает The Washington Post, подобные предложения американского лидера по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном турецкому президенту на прошлой неделе.

По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, "приведут в ярость" по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.

 
 
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Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями,...
 
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