Трамп предложил Эрдогану 100 миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник





Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских С-400.

Как сообщает The Washington Post, подобные предложения американского лидера по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном турецкому президенту на прошлой неделе.

По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, "приведут в ярость" по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.