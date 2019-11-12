Жители Будакошелевщины принимают активное участие в досрочном голосовании

Источник материала: Газета Авангард





Жители Будакошелевщины принимают активное участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

«Авангард» посетил избирательный участок №4, расположенный в гимназии г. Буда-Кошелево, и узнал, как там проходит досрочное голосование.

— В списке избирателей на нашем участке — 1977 человек. Хочу отметить, что голосование проходит довольно активно. Так, 12 ноября, в первый день досрочного голосования, свой выбор уже сделали 56 человек, сегодня в первой половине дня проголосовали 30. Надеемся, избиратели и дальше будут проявлять активность, — рассказала председатель участковой избирательной комиссии Ирина Левкович.

В числе тех, кто сегодня пришел на избирательный участок и уже сделал свой выбор в пользу достойного кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, — чета Николая Петровича и Анны Андреевны Батаевых.

— Мы всегда принимаем участие в выборах, и эта избирательная кампания — не исключение. Считаем, что прийти на участок и отдать голос в пользу стабильного будущего — дело каждого сознательного гражданина. А так как мы определились давно, решили не дожидаться основного дня выборов, а проголосовать досрочно, — поделились супруги. — К активной гражданской позиции мы всегда призывали и своих детей. Вот и сегодня пришли на избирательный участок не одни, а с внуком Андреем.

















Марина ЛУСЕВИЧ

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