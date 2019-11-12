Продолжается досрочное голосование

По всей стране проходит второй день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.





Сегодня корреспондент «КС» отправилась на Барсуковский участок для голосования №29

Жодинского избирательного округа №64.





­– Я всегда участвую в выборах и голосую за светлое будущее нашей страны, поделилась избирательница Елена Ивановна Лазарькова. – В выборах нужно обязательно принимать участие.

Свой голос во время досрочного голосования отдал и руководитель ОАО «Смолевичский райагросервис» Александр Викторович Головач.

Член избирательной комиссии Барсуковского участка для голосования №29 Татьяна Николаевна Бабурченкова говорит, что люди идут на выборы активно, с хорошим настроением. На предобеденное время второго дня досрочного голосования здесь проголосовали больше 70 человек.





Лидия СУДНИКОВИЧ.

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