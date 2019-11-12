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Первые два боевых истребителя Су-30 СМ приземлились в Барановичах
Источник материала: БДГ
Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь.
Об этом
Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах.
Самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных Сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства.
ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.
Фото и видео посадки будет опубликовано.
Напомним, 2 октября глава министерства обороны Андрей Равков
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Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
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