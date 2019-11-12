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Первые два боевых истребителя Су-30 СМ приземлились в Барановичах

13.11.2019 14:50 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах.

Самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных Сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства.

ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.

Фото и видео посадки будет опубликовано.

Напомним, 2 октября глава министерства обороны Андрей Равков сообщал, что поставка четырех российских самолетов Су-30СМ в Беларусь планируется в ноябре 2019 года. По словам министра, белорусско-российский договор, заключенный в 2017 году, вступает в силу, его финансирование уже началось.

 
 
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Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
 
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