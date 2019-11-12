Первые два боевых истребителя Су-30 СМ приземлились в Барановичах

Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах.

Самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных Сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства.

ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.

Фото и видео посадки будет опубликовано.