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Явка избирателей из Кореличского района в первый день досрочного голосования составила 4,5%

13.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

— Вчера с самого утра шли люди, чтобы отдать свой голос за одного из трех кандидатов в депутаты, – поделилась член участковой комиссии Людмила Гомза. – Такой высокой явки в первый день досрочного голосования мы, признаюсь, даже не ожидали. Говорит это об активной гражданской позиции местных жителей.

Явка избирателей из Кореличского района в первый день досрочного голосования составила 4,5%

Экономист КСУП «Цирин-Агро» Анна Иванчик также решила проголосовать досрочно.
– Участок для голосования располагается в административном здании сельхозпредприятия. Удобно. Задержалась на пять минут после работы и отдала свой голос за достойного, на мой взгляд, депутата, – рассказала женщина.

Явка избирателей из Кореличского района в первый день досрочного голосования составила 4,5%

Явка избирателей из Кореличского района в первый день досрочного голосования составила 4,5%

Оксана ЯНУШ

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— Вчера с самого утра шли люди, чтобы отдать свой голос за одного из трех кандидатов в депутаты, – поделилась
 
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